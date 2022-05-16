Полиция обнаружила еще одно тело украинца на Киевщине
15 мая в лесополосе вблизи села Вышеград Бучанщины в Киевской области правоохранители обнаружили погибшего во время боевых действий., сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в сообщении Полиции Киевской области.
По данным правоохранителей тело мирного жителя находилось в кустах и было едва присыпано землей. По предварительным данным, мужчина погиб от шаровых ранений в спину.
Как выяснилось, 28-летний житель Колонщины с родителями проживал в селе Колонщина близ Макарова. Во время оккупации русскими войсками он пропал без вести.
В настоящее время тело мирного жителя уже направлено на судмедэкспертизу.