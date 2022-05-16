ОК "Север": РФ второй раз за день обстреляла Черниговщину
Оперативное командование "Север" сообщило, что около 12 часов с территории РФ зафиксирован еще один обстрел в сторону населенного пункта Николаевка в Черниговской области.
Отмечается, что всего с 9:20 до 12:10 наблюдателями зафиксировано около трех десятков взрывов.
"Приблизительно в 12:20 со стороны РФ зафиксировали семь взрывов в районе населенного пункта Гремяч. Предварительно - работал миномет. Потерь среди личного состава нет", - говорится в сообщении.