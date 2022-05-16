ОК "Север": РФ второй раз за день обстреляла Черниговщину

Оперативное командование "Север" сообщило﻿, что около 12 часов с территории РФ зафиксирован еще один обстрел в сторону населенного пункта Николаевка в Черниговской области.

Отмечается, что всего с 9:20 до 12:10 наблюдателями зафиксировано около трех десятков взрывов.