Прокуратура: из-за вражеских обстрелов Николаевщины погибли два человека

В результате российских обстрелов cела Пришиб Николаевской области погибли два мирных жителя. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, сообщает Новое время.

"По данным следствия, 15 мая 2022 года российские военные произвели артиллерийские обстрелы сел Пришиб и Веселое Березнеговатское объединенное территориальное общество. В результате обстрелов в селе Пришиб два гражданских человека погибли, в селе Веселое — еще двое получили ранения" , — говорится в сообщении в Telegram.

Прокуратура подчеркивает, что военных объектов в обстрелянных районах нет.

Ведомство начало досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины.