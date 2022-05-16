Горсовет Мариуполя: на "Азовстали" погибли 15 женщин-военных и медиков

На заводе Азовсталь в Мариуполе погибли 15 женщин-военнослужащих и медиков. Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко, сообщает Новое время.

В горсовете напомнили, что украинские защитники обороняют периметр Азовстали уже больше двух месяцев. Российские оккупанты не прекращают бомбардировку завода.

"На Азовстали уже погибли 15 молодых женщин — военных, медицинских работников. Это трагедия для всего украинского народа. Это лучшие из нас, настоящие герои. Мы должны сделать все для их спасения" , — призвал Бойченко.

Мэр добавил, что депутаты Мариупольского горсовета обратились в МИД Украины и попросили задействовать все международные инструменты, чтобы спасти защитников города и провести процедуру extraction.



