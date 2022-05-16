Швеция вслед за Финляндией объявила о вступлении в НАТО

Правительство Швеции почти сразу после коллег из Финляндии приняло решение о подаче заявки на вступление в НАТО. Об этом заявила премьер-министр Магдалена Андерссон, сообщает Зеркало недели.

«Мы покидаем одну эпоху и переходим в другую. Мы сообщим НАТО, что хотим присоединиться к альянсу» , – сказала Андерссон и добавила, что парламент тоже поддерживает такое решение.

Кроме того, сообщается, что правительство Швеции поддержало законопроект, который позволит стране получать военную помощь от ЕС и НАТО.