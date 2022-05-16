В Украине окончательно запретили Коммунистическую партию

Окончательным прекращением деятельности Коммунистической партии Украины завершился многолетний судебный процесс. Запрет партии подтвердила постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.﻿, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Окончательный запрет КПУ подтвержден спустя более 6 лет после принятия "декоммунизационного закона". После осуждения коммунистического режима и запрета на пропаганду его символики суд должен был решить вопрос существования Компартии.

В декабре 2015 года Окружной адмистративный суд Киева прекратил деятельность КПУ. Однако решение законной силы так и не приобрело из-за апелляции коммунистов. Несмотря на невозможность участия в выборах, партия фактически существовала до сих пор и даже собирала членские взносы с партийцев.

"Недавно Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу и отказал в ее удовлетворении, в результате чего решение суда о запрете Коммунистической партии Украины вступило в законную силу" , – заявила депутат Совгиря.

КПУ основана на съезде в Донецке в 1993 году. Пророссийская партия была представлена ​​фракциями в Верховной Раде ІІ-го (пик – 95 депутатов), ІІІ-го (120), IV-го (65), V-го (21), VI-го (27) и VII-го (32) созывов. С 2014 года часть ее партийцев способствовала агрессии РФ и стала коллаборационистами.