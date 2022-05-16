НБУ рассматривает отмену фиксированного курса валют

Национальный банк подумывает об отмене фиксированного курса валют, введенного на время военного положения, и возвращению к плавающему курсу. Об этом в интервью изданию The Asahi Shimbun рассказал глава центробанка Кирилл Шевченко, сообщает Корреспондент.

"Хочу сообщить, что сейчас мы рассматриваем возможность смягчения некоторых валютных ограничений. Мы также думаем, как вернуться к режиму плавающего обменного курса. Такой шаг принесет больше стабильности на валютный рынок" , – сказал он.

По его словам, на данный момент отклонение рыночного курса от официального, зафиксированного в начале войны, "крошечное".