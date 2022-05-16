На Тайване начались военные учения

На Тайване начался первый этап командно-штабных учений с имитацией атаки армии Китая. Об этом пиш﻿ет South China Morning Post, сообщает Корреспондент.

Сообщается, что первый этап учений запланирован на пять дней. В учениях принимают участие объединенное командование военных операций, а также штабы сухопутных, военно-воздушных сил и военно-морских сил.

Отмечается, что командно-штабные учения являются частью ежегодных учений Han Kuang.

Второй этап начнется 25 июля. Тайваньские военные проведут боевые стрельбы, в частности будут применять ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, хорошо зарекомендовавшие себя в войне Украины против РФ.

Отмечается, что военное руководство Тайваня на примере противостояния ВСУ российской армии будет отрабатывать отпор в случае агрессии Китая.

Параллельно с командно-штабными учениями Вооруженных сил Тайваня авианосные ударные группы ВМС Китая проводят маневры в Тихом океане.