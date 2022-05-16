"Газпром" продолжает сокращать транзит газа через Украину

"Газпром" продолжает сокращать транзит газа через Украину

"Газпром" сократил транзит газа по территории Украины на 16 мая до 46,8 млн кубометров. По контракту максимально возможная загрузка составляет 109 млн кубометров в сутки.﻿ Со ссылкой на данные "Газпрома", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Транзит российского газа через Украину значительно сократился на прошлой неделе, после того как был закрыт маршрут через оккупированную территорию. Кроме того, Россия ввела ограничения в отношении бывших дочерних компаний "Газпрома" за рубежом, после чего транзит снизился еще больше.

Напомним, Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через захваченную русскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области. Компания сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Через этот транзитный пункт проходит почти треть газа, поставляемого из России в Европу через Украину.

Потоки российского газа в Европу через Украину 11 мая сократились на четверть до 72 млн кубометров.

"Газпром" заявил в понедельник, что его экспорт природного газа в страны за пределами бывшего Советского Союза сократился на 26,5% в годовом исчислении в период с 1 января по 15 мая до 55,9 млрд кубометров. Компания также заявила, что за тот же период добыла 193,8 млрд кубометров природного газа, что на 3,7% меньше, чем в прошлом году.

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