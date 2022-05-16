Черновицкая ОВА: Шуфрич покинул территорию Украины

Народный депутат от бывшей ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул Украину, заявил начальник Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук во время брифинга 16 мая, сообщает Новое время.

По информации Осачука, Шуфрич «пересек государственную границу» через КПП Порубное, сообщает издание Молодий буковинець.

Источники издания Бабель в бывшей фракции ОПЗЖ сообщили, что Шуфрич на неделю уехал к трем малолетним детям в Венгрию и собирается вернуться «до следующего пленарного заседания парламента».

4 марта Нестора Шуфрича задержали бойцы Сил территориальной обороны, потому что он фотографировал блокпост. Сам нардеп утверждал, что делал фото, чтобы «показать, что он в Киеве», а вокруг него не было блокпостов. Вскоре его отпустили.