Гайдай: войска РФ обстреляли Северодонецк, минимум 10 погибших
Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты снова обстреляли Северодонецк, по меньшей мере 10 погибших.
"Орки целый день ведут прицеленный огонь по городу. Больше всего досталось медгородку, прилетело почти в каждый корпус Северодонецкой больницы. Попали также в научно-производственное предприятие. Хаотически обстреляны многоэтажки в разных районах областного центра. По меньшей мере, погибли 10 человек. Проверить местность крайне сложно из-за новых обстрелов", - написал Гайдай в Фейсбуке.
Гайдай призвал граждан, решивших оставаться в городе, находиться постоянно в укрытиях.