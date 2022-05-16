Гайдай: войска РФ обстреляли Северодонецк, минимум 10 погибших

Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил﻿﻿﻿, что оккупанты снова обстреляли Северодонецк, по меньшей мере 10 погибших.

"Орки целый день ведут прицеленный огонь по городу. Больше всего досталось медгородку, прилетело почти в каждый корпус Северодонецкой больницы.

, - написал Гайдай в Фейсбуке.