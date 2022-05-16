Гайдай: войска РФ обстреляли Северодонецк, минимум 10 погибших

Гайдай: войска РФ обстреляли Северодонецк, минимум 10 погибших

Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил﻿﻿﻿, что оккупанты снова обстреляли Северодонецк, по меньшей мере 10 погибших.

 "Орки целый день ведут прицеленный огонь по городу. Больше всего досталось медгородку, прилетело почти в каждый корпус Северодонецкой больницы. Попали также в научно-производственное предприятие. Хаотически обстреляны многоэтажки в разных районах областного центра. По меньшей мере, погибли 10 человек. Проверить местность крайне сложно из-за новых обстрелов", - написал Гайдай в Фейсбуке.

Гайдай призвал граждан, решивших оставаться в городе, находиться постоянно в укрытиях.

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