Андрющенко: РФ содержит в лагерях почти 96 тыc мариупольцев

Почти 96 тысяч депортированных мариупольцев содержатся на территории России в специальных лагерях. Британские расследователи насчитали уже 66 таких лагерей. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Корреспондент.

"Все преимущественно на Дальнем Востоке. Когда мы стали об этом говорить, почти никто не верил. Теперь правду о бесчеловечности видит весь мир. Печальная, но победа информационного фронта Мариуполя. ХХІ век. Депортация. Лагеря. Сибирь. Россия не меняет своего отношения к украинцам веками" , - подчеркивает Андрющенко.