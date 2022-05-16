Зеленский обсудил с главой МВФ поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 16 мая, обсудил с директором МВФ Кристалиной Георгиевой потребности в финансовой поддержке Украины, сообщает Корреспондент.

"Продолжил диалог с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсудили потребности в финансовой поддержке экономики Украины. МВФ – наш важный партнер. Рассчитываем на дальнейшую плодотворную совместную работу по поддержанию финансовой устойчивости" , - написал Зеленский в Twitter .

Глава государства также опубликовал видеофрагмент переговоров с Георгиевой.