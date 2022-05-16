Макрон назначил нового премьер-министра

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил формирование правительства министру труда Элизабет Борн.﻿ Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, сообщает Европейская правда.

"Президент республики назначил Элизабет Борн премьер-министром и поручил ей сформировать правительство" , - говорится в заявлении.

С назначением Борн правительство Франции будет во второй раз возглавлять женщина, она будет отвечать за внедрение противоречивой пенсионной реформы Макрона.

Согласно сообщениям, Макрон хотел назначить женщину и "кого-то, кто силен в социальных вопросах, экологических и производственных вопросах".

Элизабет Борн

Следует отметить, что согласно барометру Elabe, проведенному в мае для Les Echos и Radio Classique, у Элизабет Борн был положительный имидж лишь у 19% французов. 34% опрошенных сказали, что имеют плохое представление о ней, а 47% – не имеют определенного мнения.

61-летняя Борн в прошлом была руководительницей сети парижского метро, ​​исторически близкой к Социалистической партии.

Она также занимала должность министра транспорта и экологии при Макроне и успешно проводила реформы, связанные с профессиональной подготовкой и французской железнодорожной компанией SNCF.

"У нее очень хороший опыт, и если мы хотим добиться полной занятости, назначение министра труда является разумным шагом" , – сказал министр на условиях анонимности перед назначением.

Борн также баллотируется в качестве кандидата на предстоящих парламентских выборах от партии Макрона.