Кулеба сообщил о готовности ЕС к разработке седьмого пакета санкций
Страны ЕС выразили готовность начать подготовку седьмого пакета санкций против России, как только будет утвержден шестой пакет, сообщает Экономическая правда.
"Одна из этих опций может быть суммирована в трех словах: убейте российский экспорт. Когда посмотрим на структуру экономики, то видим, что пока Россия экспортирует свой газ, нефть и другие товары, такие как железные и другие материалы, у нее будут деньги для продолжения войны", - отметил Кулеба.
"Чтобы остановить российскую военную машину, мы должны лишить Путина денег. Это то, что его беспокоит: деньги и власть, если мы заберем деньги, ему останется власть с пустыми карманами. Это действительно единственный путь остановить войну: лишить его доходов", - подчеркнул он.
Как сообщалось, на встрече в понедельник министры иностранных дел стран ЕС не смогли достичь договоренности по шестому пакету санкций и нефтяному эмбарго, в частности.
Кулеба заявил, что санкции продолжает блокировать только одно государство.