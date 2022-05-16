Россияне запустили аналог Google Play

Российский магазин приложений NashStore, разработанный АНО "Цифровые платформы", сегодня стал доступен для пользователей. Об этом говорится в Telegram-канале магазина, сообщает UBR.

Завести аккаунт можно либо в приложении, либо на сайте магазина и по созданному логину и паролю зайти в NashStore.

Приложение можно скачать на устройства с операционной системой Android на официальном сайте магазина. Сейчас в NashStore доступно более 1 тыс. приложений.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до 1 июня обеспечить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств, поскольку App Store и Google Play могут ограничить российским пользователям возможность скачивать приложения.