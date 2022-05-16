Журналисты: оккупанты разворовали херсонский телецентр "Суспільного"

Здание филиала "Суспільного" в Херсоне российские военные РФ захватили, как только вошли в город – оборудование из телевизионного центра вывезли, во дворе устроили стоянку для своей военной техники.﻿﻿ Об этом рассказали корреспонденты "Суспільного", сообщает Украинская правда.

Сейчас в студии﻿, из которой вещало "Суспільне Херсон", нет ни одной телекамеры или экрана, из кабинетов военные РФ вынесли все компьютеры и ценную технику.

"Все, что осталось – устаревшее и списанное давно оборудование. Именно его использовали российские пропагандисты, чтобы снять так называемое "расследование" про "капище украинской лжи и пропаганды", как они назвали филиал "Суспільного" в Херсоне.