Эрдоган продолжает выступать против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пока не готов поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс.﻿ Со ссылкой на Anadolu, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Эрдоган не даст согласия принять в НАТО Финляндию и Швецию, поскольку они ввели санкции против Турции. Кроме того, турецкий лидер в очередной раз обвинил обе страны в поддержке курдских террористов.