В марте украинский экспорт существенно сократился

В марте этого года украинский экспорт упал на 57,9% по отношению к февралю до 2,7 млрд долл., но по итогам первого квартала объемы выросли на 2,9% в годовом измерении, сообщает Экономическая правда.

По данным Государственной службы статистики, в I квартале года экспорт товаров вырос на 2,9% до 14,1 млрд долл. в годовом исчислении, а импорт составил 14,13 млрд долл., что на 5,6% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году. Таким образом, отрицательное сальдо составило 31,6 млн. дол. Всего Украина торговала с 214 странами мира.

Такие цифры возможны благодаря существенному превышению показателей января и февраля данных в прошлом году, когда пандемия сдерживала международную торговлю.

В марте с началом полномасштабной войны РФ против Украины экспорт обвалился на 49,5% до 2,7 млрд долл., а импорт – на 70,7% до 1,75 млрд долл. в годовом исчислении. В марте по сравнению с февралем сезонно скорректированные объемы экспорта сократились на 57,9%, а импорта – на 75,8%.

В марте наибольшую долю в украинском экспорте составляли минеральные продукты (20,1% общего экспорта), продукция растительного происхождения, прежде зерновые (18,8%), и черные металлы (13,4%).

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте было положительным и составило 819,4 млн. дол. В феврале сальдо было отрицательным – 969 млн дол.