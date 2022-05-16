"Азов": защитники Мариуполя выполнили приказ и дали возможность ВСУ перегруппироваться

Командир полка Азов, герой Украины Денис Прокопенко в видеообращении подчеркнул, что защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, и 82 дня оттягивали на себя превосходящие силы противника, сообщает Новое время.

"Для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа" , — сказано в сообщении Азова.

Командир Азова в обращении подчеркнул, что каждое решение, план и операция должны подвергаться сомнению.

"Критическое мышление всегда порождало в моей голове сомнения в правильности принятого решения. Это никогда не выходило за пределы разумного и не мешало всегда настаивать на своей точке зрения. В управлении подразделениями всегда есть риск… Главное — понять, просчитаны ли все риски, проработан ли план Б, отдался ли ты полностью этому плану, который должен объединять выполнение поставленной задачи и максимальное сохранение жизни и здоровья личного состава…Когда ты выполнил поставленную задачу и сохранил максимальное количество личного состава — это и есть высшая планка управления войсками. Тем более, когда твое решение утверждено высшим военным руководством" , — сказал он.