Кулеба исключил возможность территориальных уступок для прекращения огня
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил уступки России по Донбассу и Крыму для прекращения огня и заявил, что Европейский Союз столкнется с "моральным крахом", если не одобрит кандидатуру Украины на членство до июня. Об этом украинский дипломат заявил в интервью Bloomberg Television, сообщает Корреспондент.
По словам Кулебы, Украина стремится полностью восстановить территориальную целостность. Это будет включать в себя районы восточного Донбасса, оккупированные Россией еще до вторжения, а также Крымский полуостров, захваченный РФ в 2014 году.
"Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, было нашим. Искать способы сохранить лицо Путина – просто неправильный подход. Пусть Путин сам найдет способ сохранить лицо", – сказал министр.