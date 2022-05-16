Кулеба исключил возможность территориальных уступок для прекращения огня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил уступки России по Донбассу и Крыму для прекращения огня и заявил, что Европейский Союз столкнется с "моральным крахом", если не одобрит кандидатуру Украины на членство до июня. Об этом украинский дипломат заявил в интервью Bloomberg Television, сообщает Корреспондент.

По словам Кулебы, Украина стремится полностью восстановить территориальную целостность. Это будет включать в себя районы восточного Донбасса, оккупированные Россией еще до вторжения, а также Крымский полуостров, захваченный РФ в 2014 году.