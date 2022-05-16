Боррель: ЕС не признает российским ни единого километра украинской земли

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что победой Украины в войне с Россией станет отбрасывание российских захватчиков за пределы границ Украины.﻿ Об этом Боррель сказал после заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Боррель отвечал на вопросы, касающиеся попыток России устанавливать собственные оккупации администрации на занятых украинских территориях. Он заверил, что ЕС не сочтет эти территории российскими.

"Мы не признаем ни один квадратный километр, взятый россиянами, так же, как мы не признаем (аннексию) Крыма. Мы не признаем ни одну часть Украины, которая будет объявлена ​​частью России" , - сказал глава европейской дипломатии.