Четверть украинских беженцев хотят сменить регион проживания

Изменить регион проживания намерены 26% возвращающихся в Украину украинских беженцев. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, опубликованным в понедельник, 16 мая, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что чаще всего поселиться в другой области желают жители восточных регионов. В то же время 73% опрошенных ответили, что по возвращении в Украину планируют поселиться в той же области, где и жили раньше.

Те, кто планирует изменить регион проживания, чаще называют области мероприятия (15% всех опрошенных) или Киев или Киевскую область (7%).

Также сообщается, что 79% респондентов ответили, что работали до войны. Среди них 49% уверены, что по возвращении будут работать там же, еще 28% надеются на это, 7% планируют найти другую работу. Только 16% еще не знают, где будут работать и удастся ли им найти работу.

В ходе исследования было опрошено 105 респондентов, возвращавшихся в Украину через Закарпатскую область.