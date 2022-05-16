Радио Свобода: Беларусь укрепляется на границе с Украиной

На границе Беларуси и Украины наблюдается активность белорусских военных: по словам руководства вооруженных сил РБ, речь идет о "защите от украинцев и войск НАТО".﻿﻿ Об этом пишет "Радио Свобода", сообщает Украинская правда.

Жители Гомельской области заметили у границы брустверы и блокпосты.

По словам одного из местных, на трассе Гомель-Чернигов в двух километрах от границы с Украиной установили брустверы и поставили бронетранспортеры. Насыпали песка – завозили самосвалами.

Там же поставили блокпосты, бетонные блоки, так что проезжать можно только "змейкой". В сторону границы проверяются документы тех, кто едет в белорусские пограничные деревни. ГАИ проводит проверку. Мужчина ехал в сторону Гомеля – военные проверили не только документы, но и багажник.

Житель Лоевского района рассказал, что в нескольких местах – вблизи деревень до недавнего времени были замаскированы танки:

"Их "закапывали". "Теперь их нет – убрали и ушли" , – говорит он.

Мать одного из военнослужащих, который служит в Слонимской механизированной бригаде и больше месяца провел на границе с Украиной, в Брагинском районе, рассказала "Свободе", что военнослужащие вернулись в Слоним.

"На их место теперь пришли Силы специальных операций" , – сказала мать бойца.

Между тем, первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Игорь Король рассказал зрителям государственного телевидения о возможных угрозах со стороны Украины и стран НАТО.

Он не исключает "провокации на границе".

"В Средиземном море и Балтике создана ударная группа крылатых ракет. К сожалению, крылатые ракеты не оружие для обороны, это оружие в первую очередь для нападения. Дальность действия этих ракет позволяет им вести огонь по территории нашей страны" , - отметил заместитель начальника Генштаба РБ.

Он рассказал о батальонных тактических группах на границе, добавив, что "такого еще никогда не было".

"Они находятся на полигонах у наших границ, они полностью подготовлены, укомплектованы, имеют запасы и готовы действовать по назначению" , - сказал Король.

Он высказался, что вблизи границы в направлении Овруча были развернуты "американские контрбатарейные станции", а "Украина сосредоточила около 10 тыс. военных против Республики Беларусь" в направлении Ровно.