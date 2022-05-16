"Схемы" показали снимки четвертой братской могилы в Мариуполе

Спутник зафиксировал уже четвертое место массового захоронения у Центрального кладбища в оккупированном Мариуполе, о котором сообщили местные власти. Об этом пишут журналисты "Схем" (Радио Свобода), проанализировавшие спутниковые снимки компании Maxar, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что оно появилось еще в начале марта. Накануне советник городского головы Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале рассказал, что в горсовет поступила информация о расконсервации исторического кладбища «Некрополь», где может находиться еще одно место массового захоронения мариупольцев.

С помощью спутниковых снимков Maxar, журналисты Схем установили это место. На снимках видны две траншеи. Одна из них достигает более 30 метров в длину.

Появились массовые захоронения в начале марта.

10 марта журналистка азербайджанского издания APA TV Илаге Велиева публиковала на своей странице Facebook видео с массовыми захоронениями погибших мариупольцев, однако не указала его местонахождение. Анализируя видео, «Схемы» смогли подтвердить, что речь идет именно о территории близ исторического кладбища «Некрополь» в центре Мариуполя.

На кадрах с видео видны купол Свято-Никольского кафедрального собора, высокая труба в переулке Левитана, а также крыши подсобных помещений за забором.

Это уже четвертое место массового захоронения, которое удалось установить с помощью информации от местных властей и спутниковых снимков.

Ранее "Схемы" рассказали о местах массовых захоронений мариупольцев возле поселка Мангуш, на кладбище в селе Виноградное и на кладбище поселка Старый Крым. Схемы сообщали, что захоронения в Виноградном и Старом Крыму продолжают увеличиваться в размерах.

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