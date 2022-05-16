ОП: США и Канада одобрили акты выплаты репараций от РФ

Украина уже начала работу в направлении подготовки к выплате Россией репараций за нанесенный ущерб, но юридически этот процесс будет непростым.﻿ Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире информационного телемарафона, сообщает Укринформ.

«Совершенно реально, такие механизмы существуют в мире, это не новость. Мы знаем, что к некоторым странам такие механизмы применялись. То, что это будет непросто сделать юридически, – правда, но Украина уже начала работу на этом направлении» , – ответил он на вопрос, насколько реально будет добиться от россии репараций.

Жовква подчеркнул, что все большее число стран заявляют о том, что российские активы должны быть не просто заморожены, а использованы на восстановление Украины.

По его словам, это сложная, кропотливая работа, которая в большинстве стран требует принятия соответствующих законодательных актов.