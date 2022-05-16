Минобороны: врагу не дают продвинуться вглубь страны и срывают план по Донбассу

Вооруженные силы Украины не позволяют российским захватчикам реализовать свой план на втором этапе войны по захвату Донецкой и Луганской областей.﻿ Об этом в общенациональном эфире заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Укринформ.

«Линия фронта сейчас очень широкая, и практически ВСУ должны укрепляться по всей этой большой линии. И действительно бывают ситуации, когда у врага есть преимущество, например, по количеству. У нас были случаи, когда преимущество врага было в 15 раз. Но если мы будем вообще говорить о всей динамике фронта, то, несмотря на то, что на некоторых участках бывают сложные ситуации, в целом мы не даем врагу продвигаться вглубь территории и не даем возможности реализовать первый план на втором этапе войны, который они перед собой поставили - это Донецкая, Луганская области» , - подчеркнула Маляр.

Она отметила, что сейчас ведутся действительно ожесточенные бои, но враг пока не получает никаких положительных результатов.