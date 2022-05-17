Нацполиция: в Макарове под Киевом нашли еще одно захоронение

Массовое захоронение расстрелянных российскими оккупантами мирных было обнаружено под Макаровым Киевской области. Среди убитых — гражданин Чехии, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Захоронение обнаружено на обочине окружной дороги неподалеку от Макарова, где находились позиции российских военных. В яме находились тела троих мужчин, среди которых один иностранец. Рядом с могилой была обнаружена растяжка с гранатой Ф-1.