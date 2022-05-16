Косово присоединилось к антироссийским санкциям

Правительство Косово в понедельник решило расширить санкции против России в связи с российским вторжением.﻿ Со ссылкой на местные СМИ, сообщает Европейская правда.

На заседании под председательством вице-премьер-министра Косово Бесника Бислими правительство решило ввести замораживание активов попавших под санкции лиц, запрет на их поездки и перемещение их активов за пределы Косово.

Замминистра иностранных дел Крэшник Ахмети заявил, что санкции направлены на усиление давления на российское правительство и экономику для ограничения источников "военной агрессии против Украины".