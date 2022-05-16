Глава НБУ прогнозирует в этом году снижение ВВП на треть

В результате полномасштабного российского вторжения реальный ВВП Украины в 2022 году может снизиться по меньшей мере на треть. В то же время экономика Украины будет постепенно восстанавливаться.﻿ Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью изданию The Asahi Shimbun, сообщает Новое время.

"По оценкам НБУ, экономика Украины будет постепенно восстанавливаться. Опросы Национального банка свидетельствуют, что доля предприятий, полностью прекративших деятельность, снизилась до 17% в апреле по сравнению с 32% в начале марта. Однако экономические потери в результате войны будут колоссальными. Реальный ВВП в 2022 году может снизиться, по меньшей мере, на треть. Чрезвычайно важна для Украины сегодня международная финансовая помощь" , — цитирует Шевченко пресс-служба НБУ.

В настоящее время НБУ отмечает расширение финансовой поддержки по двум направлениям. Первый – финансирование через стоп-линии. Уже подписано соглашение с Narodowy Bank Polski, ведутся переговоры с другими центробанками и организациями. Второе направление — финансирование через передачу Украине специальных прав заимствования (СДР), и уже проведены встречи с представителями ряда стран, чтобы реализовать этот вариант.