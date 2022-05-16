Минобороны: из "Азовстали" эвакуировали 264 защитника Мариуполя
ГУР Минобороны, ВСУ, Национальная гвардия и Пограничная служба начали совместную операцию по спасению заблокированных на территории завода "Азовсталь" защитников Мариуполя. Об этом сообщила в видеообращении заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Как заявила Маляр, 16 мая из комбината в медучреждение Новоазовска эвакуировали 53 тяжелораненых с целью оказания медицинской помощи. Еще 211 человек были доставлены в Оленевку через гуманитарный коридор.
Оба населенных пункта расположены на временно оккупированных территориях Украины, в так называемой "ДНР".
"Для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена. В отношении оборонцев, которые все еще остаются на территории "Азовстали", совместными усилиями вышеназванных ведомств проводятся мероприятия по спасению", — сказала заместитель министра обороны.
Она уточнила, что именно благодаря защитникам Мариуполя Украина получила критически важное время для формирования резервов, перегруппировки сил и получения помощи от партнеров. Они выполнили в полном объеме все поставленные нашим командованием задания.
"К сожалению, у нас нет возможности деблокировать "Азовсталь" военным путем. Важнейшее общее задание всей Украины и всего мира — сохранить жизнь защитников Мариуполя", — заключила Маляр.