Львовская ОВА: нанесен ракетный удар по объекту инфраструктуры (Обновлено)

Вновь обстрелян объект инфраструктуры на территории Яворивского района Львовской области, почти на границе с Польшей.

Об этом заявил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Обновлено. Враг нанес ракетный удар по объекту регионального филиала "Львовской железной дороги". Взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура.

Информация о травмированных или погибших не поступала.

Подразделения ПВО сбили три крылатых ракеты.

По имеющейся информации, атаковали Львовщину с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования, сообщает ВК "Запад".