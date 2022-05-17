Львовская ОВА: нанесен ракетный удар по объекту инфраструктуры (Обновлено)
Вновь обстрелян объект инфраструктуры на территории Яворивского района Львовской области, почти на границе с Польшей.
Об этом заявил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.
Обновлено. Враг нанес ракетный удар по объекту регионального филиала "Львовской железной дороги". Взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура.
Информация о травмированных или погибших не поступала.
Подразделения ПВО сбили три крылатых ракеты.
По имеющейся информации, атаковали Львовщину с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования, сообщает ВК "Запад".