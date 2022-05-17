Между Черниговской и Полтавской областями возобновили движение – Укравтодор

На дороге Чернигов – Нежин – Прилуки – Пирятин в Нежинском районе Черниговской области близ разрушенного моста устроен временный объезд. Теперь возобновилось транспортное соединение между Черниговской и Полтавской областями дорогой Р-67, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Укравтодора.

Для пропуска воды были установлены трубы, на дороге соорудили земляная насыпь, сверху постелили щебеночное покрытие. Трасса Р-67 – это важный региональный автомобильный путь, который проходит по территории Черниговской и Полтавской областей.

Напомним, что в результате боевых действий на территории Черниговской области повреждено 680 км государственных дорог и 23 моста. На девяти искусственных сооружениях дорожники уже возобновили движение из-за временных переправ.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области восстанавливают поврежденную инфраструктуру и газоснабжение. На разных участках дороги М - 01 Киев - Чернигов устанавливают новые барьерные ограждения, фрезеруют покрытия и проводят земляные работы.

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