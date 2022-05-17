"Укрзализныця" назначила один эвакуационный рейс на сегодня

"Укрзализныця" опубликовала график движения эвакуационного поезда на вторник, 17 мая. Компанией был назначен на сегодня дополнительно только один рейс, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Эвакуационный поезд на 17 мая

16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В компании также отметили, что время отправления и прибытия поездов могут быть подкорректированы. Так, гражданам рекомендуют следить за информацией, которая публикуется на сайте "УЗ".

Добавим также, что с 16 мая возобновили пригородные рейсы из Киева до Тетерева в рамках расширения проекта City Express.