В Испании столкнулись два поезда

В испанской провинции Барселона столкнулись два поезда. В результате инцидента погиб один человек, 85 получили повреждения, сообщает Новое время.

Отмечается, что поезд с грузом удобрений сошел с пути на подъезде к станции Сант Буа де Лобрегат и врезался в кабину пассажирского поезда, отъезжавшего от вокзала.

Погиб машинист пассажирского поезда. Большинство пострадавших получили легкие травмы, девять человек были госпитализированы.

Правоохранительные службы выясняют, что именно стало причиной аварии.