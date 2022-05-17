В Испании столкнулись два поезда
В испанской провинции Барселона столкнулись два поезда. В результате инцидента погиб один человек, 85 получили повреждения, сообщает Новое время.
Отмечается, что поезд с грузом удобрений сошел с пути на подъезде к станции Сант Буа де Лобрегат и врезался в кабину пассажирского поезда, отъезжавшего от вокзала.
Погиб машинист пассажирского поезда. Большинство пострадавших получили легкие травмы, девять человек были госпитализированы.
Правоохранительные службы выясняют, что именно стало причиной аварии.