Боррель: Совет министров ЕС утвердил оборонную помощь для Украины

Совет министров ЕС на заседании в Брюсселе утвердил выделение Украине четвертого транша помощи на сумму 500 миллионов евро для закупки военного оборудования и обеспечения права на самооборону, сообщает Укринформ.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Мы взвесили все пути финансовой поддержки на фоне ухудшения гуманитарной ситуации перед фактом финансовых потребностей в период войны и для послевоенного восстановления страны и, главным образом, для того, чтобы защищать себя.

Мы согласились предоставить (Украине. – Ред.) дополнительные 500 миллионов евро из Европейского Фонда Мира для поставок оружия. Мы начали с 500 миллионов евро и сейчас уже достигли суммы в два миллиарда. Это только верхушка айсберга, потому что очень многое делают сами страны-члены, не спрашивая о финансовой компенсации. Это гораздо больше этих двух миллиардов" , - сказал Боррель.

Он напомнил, что Европейский Фонд Мира не входит в бюджет ЕС, он формируется за счет взносов от стран-членов и предназначен для финансирования операций безопасности Евросоюза.

Высокий представитель ЕС отметил, что сегодняшняя встреча министров иностранных дел Евросоюза, посвященная ситуации в Украине, состоялась с участием министров иностранных дел Украины и Канады. В ходе заседания европейские чиновники заверили Дмитрия Кулебу в поддержке и намерении продолжать помощь Украине в ее борьбе против российской агрессии.