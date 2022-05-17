Боррель: нет никакой связи между евроинтеграцией Украины и Западных Балкан

Между процессами евроинтеграции стран Западных Балкан, что длится годами, и вступлением в ЕС Украины, а также Грузии и Молдовы нет никакой прямой связи, заявил Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По его словам, Европейская комиссия изучает запросы на получение статуса кандидата в члены союза от Украины, Грузии и Молдовы, и "очень быстро, по нашим стандартам", представит свое мнение.

"Я говорю "очень быстро", потому что процедуры такого рода длятся годами" , - уточнил Боррель.

Так, добавил он, каждая из стран-кандидатов проходит через формальную процедуру: получение, заполнение и предоставление анкеты-опросника о готовности к членству в Евросоюзе, а также выполнении обязательных критериев. После этого Еврокомиссия на их основании должна разработать свое мнение относительно такого представления.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной схожести процессов вступления Украины и стран Западных Балкан, Боррель подчеркнул, что в случае с нашим государством данный этап "был осуществлен со скоростью света, если сравнивать с другими процессами".