В Курской области РФ заявили о перестрелке вблизи границы с Украиной
Глава Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что приграничное село Алексеевка было обстреляно из "крупнокалиберного оружия".
"Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе", - говорится в сообщении.
По его словам, повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы, пострадавших нет.
"Ответным огнём наших пограничников обстрел быстро подавлен. На месте в деталях инцидента уже разбираются специалисты", - добавил он.