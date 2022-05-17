В Курской области РФ заявили о перестрелке вблизи границы с Украиной

Глава Курской области РФ Роман Старовойт заявил﻿, что приграничное село Алексеевка было обстреляно из "крупнокалиберного оружия".

"Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе" , - говорится в сообщении.

По его словам, повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы, пострадавших нет.