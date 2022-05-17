Контрдиверсионные работы в Одесской области: задержаны несколько человек

В Одессе и области продолжаются работы по выявлению вражеских диверсионных групп. По итогам мероприятий были задержаны несколько граждан, и в настоящее время их причастность к ДРГ уточняется.﻿ Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, со ссылкой на его утреннее обращение, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Хочу напомнить, что в регионе постоянно проводится контрдиверсионная работа. По итогам этой работы задержаны несколько человек, причастность которых к диверсионно-разведывательным группам противника сейчас уточняется. Проводятся соответствующие оперативно-следственные действия" , – говорится в заявлении.

Также он рассказал, что в зоне постоянного внимания находится участок государственной границы с приднестровским регионом Молдовы – с территорией непризнанной "ПМР", подконтрольной РФ.

"Хотя есть имитация некоторых действий со стороны российских оккупантов, но наши Силы обороны держат руку на пульсе, и готовы ответить да любые, и даже вооруженные провокации" , – отметил спикер ОВА.

Братчук добавил, что ночь на 17 мая в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги, но обстрелов не было. В регионе сохраняется "высокая вероятность" нанесения войсками РФ ракетных ударов.