Разведка Британии: РФ усилит бомбардировки для наступления на Донбассе

Российские войска могут прибегать к еще более частым артиллерийским бомбардировкам. Поскольку они не хотят рисковать боевыми самолетами за пределами своей линии фронта, и в то же время пытаются возобновить наступление на Донбассе.﻿ Об этом, со ссылкой на пост Министерства обороны Великобритании в Twitter, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"В Черниговской области к северу от Киева примерно 3500 зданий были разрушены или повреждены во время оставленной попытки России продвинуться к украинской столице. 80% ущерба нанесено жилым домам" , – говорится в сообщении.

Как поясняют в разведке Британии, масштабы этого ущерба указывают на готовность России применить артиллерию против населенных районов.

"Россия, вероятно, прибегла к все большей зависимости от неизбирательной артиллерийской бомбардировки из-за ограниченных возможностей выявления целей и нежелания рисковать регулярно летая боевыми самолетами за пределами своей линии фронта. Поэтому в ближайшие недели РФ, вероятно, продолжит сильно полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь восстановить темп своего продвижения на Донбассе" , – выяснили в разведке.