Vodafone подсчитал расходы на восстановление инфраструктуры
Мобильный оператор Vodafone Украина подсчитал во сколько обойдется восстановление инфраструктуры, сообщает Новое время.
Восстановление уничтоженной войной инфраструктуры будет стоить мобильному оператору Vodafone Украина более чем в 1,5 млрд грн. Об этом СЕО оператора Ольга Устинова рассказала в интервью изданию Liga.net.
В то же время Устинова отметила, что эта сумма не окончательная. В нее входят как разрушения, так и недополученный доход.
Так, Vodafone Украина потерял 400 000 абонентов, которые покинули Украину в марте, и предоставил бесплатные услуги на 560 млн грн.
По словам Устиновой, атаки оккупантов на телеком-инфраструктуру часто были умышленными. В частности российские военные расстреливали базовые станции, взрывали гранатами силовые кабели.
В настоящее время не работает менее 10% сети компании.
Напомним, что по итогам января-марта 2022 года мобильный оператор Vodafone Украина сократил чистую прибыль на 42% - до 515 млн грн. В то же время доходы оператора выросли на 10% - до почти 5,2 млрд грн.