США заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
Американские военные провели успешный испытательный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Об этом, со ссылкой на ВВС США, сообщает Корреспондент.
Запуск был осуществлен 14 мая с бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress у южного побережья Калифорнии в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).
Утверждается, что скорость ракеты AGM-183A в пять раз превысила скорость звука.
Руководитель программы вооружений ВВС США бригадный генерал Хит Коллинз назвал результаты испытания "большим достижением".
В заявлении указано, что ракета AGM-183A
"расширит возможности нанесения точечных ударов, позволяя наносить быстрые ответные удары по хорошо защищенным наземным целям".