США заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Американские военные провели успешный испытательный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Об этом, со ссылкой на ВВС США, сообщает Корреспондент.

Запуск был осуществлен 14 мая с бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress у южного побережья Калифорнии в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

Утверждается, что скорость ракеты AGM-183A в пять раз превысила скорость звука.

Руководитель программы вооружений ВВС США бригадный генерал Хит Коллинз назвал результаты испытания "большим достижением".