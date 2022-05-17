Данные Генштаба: РФ потеряла в Украине 27,9 тыс. военных
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 мая ориентировочно составили:
- личного состава – около 27 900 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1235 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3009 (+35) ед,
- артиллерийских систем – 578 (+1) ед,
- РСЗО - 198 (+3) ед,
- средств ПВО – 90 (+1) ед,
- самолетов – 201 (+1) ед,
- вертолетов – 167 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9),
- крылатых ракет – 97 (+0),
- кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2109 (+8) ед,
- специальной техники – 43 (+1).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях.
Данные уточняются.