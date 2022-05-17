Данные Генштаба: РФ потеряла в Украине 27,9 тыс. военных

Данные Генштаба: РФ потеряла в Украине 27,9 тыс. военных
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 мая ориентировочно составили:

  • личного состава – около 27 900 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1235 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3009 (+35) ед,
  • артиллерийских систем – 578 (+1) ед,
  • РСЗО - 198 (+3) ед,
  • средств ПВО – 90 (+1) ед,
  • самолетов – 201 (+1) ед,
  • вертолетов – 167 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9),
  • крылатых ракет – 97 (+0),
  • кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2109 (+8) ед,
  • специальной техники – 43 (+1).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях.

Данные уточняются.

Новости

Популярные темы форума

analytics