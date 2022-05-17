МИД Канады: Запад должен освободить украинскую пшеницу

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что западные страны должны действовать быстро, чтобы помочь Украине экспортировать растущие запасы зерна, которое не может быть отправлено из-за вторжения России и блокады портов.﻿, сообщает Европейская правда.

"Понятно, что для нас то, что происходит сейчас в плане потенциального продовольственного кризиса, связано с войной России против Украины. Но нам нужно сделать больше, чтобы показать странам Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии, что мы готовы делиться решениями" , — сказала Жоли.

Она предупредила о необходимости противостоять усугубляющемуся глобальному продовольственному кризису.

"Миллионы тонн зерна застряли в Украине. Нам нужно убедиться, что мы освобождаем украинскую пшеницу и отправляем ее в европейские порты для отправки" , - сказала министр.

Жоли сказала, что Канада, сама являющаяся одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, готова направить грузовые суда, а также экспертов, в том числе инспекторов по зерну, чтобы помочь переместить украинские запасы в пункты назначения по всему миру.

"Мы готовы отправить канадские контейнеровозы, чтобы убедиться, что зерно можно будет затем отправить в Египет, Ливан и многие другие страны. И это один из тех разговоров, которые я интенсивно вела в ЕС… особенно с Румынией" , - сказала она.

Жоли в понедельник находилась в Брюсселе для участия в дипломатических встречах с официальными лицами и коллегами из стран ЕС.

Она приняла участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в качестве гостя вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.