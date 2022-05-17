Луганская ОВА: оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли два корпуса больницы в Северодонецке Луганской области и нанесли авиаудары в районе Попасной. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В результате обстрелов в Луганской области ранены трое человек, десять погибли. Среди раненых жители Горного, Золотого и Боровского.

Зафиксировано попадание в здание Северодонецкого научно-производственного объединения "Импульс". Также в Северодонецке разрушен магазин строительных материалов и четыре многоэтажки. Еще четыре дома – в Рубежном, два – в Лисичанске, добавил Гайдай.

По меньшей мере два авиационных удара нанесли россияне по селам Попаснянской общины, разрушены жилые дома.

Под артиллерийские обстрелы попали Горное и Золотое, повреждены дома.