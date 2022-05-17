Луганская ОВА: оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке
За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли два корпуса больницы в Северодонецке Луганской области и нанесли авиаудары в районе Попасной. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
В результате обстрелов в Луганской области ранены трое человек, десять погибли. Среди раненых жители Горного, Золотого и Боровского.
Зафиксировано попадание в здание Северодонецкого научно-производственного объединения "Импульс". Также в Северодонецке разрушен магазин строительных материалов и четыре многоэтажки. Еще четыре дома – в Рубежном, два – в Лисичанске, добавил Гайдай.
По меньшей мере два авиационных удара нанесли россияне по селам Попаснянской общины, разрушены жилые дома.
Под артиллерийские обстрелы попали Горное и Золотое, повреждены дома.
"Штурмуя Горную общину, россияне вынуждены были отойти, как и в районе Сиротиного близ Северодонецка. Потери врага – многочисленны", - сообщил Гайдай.