ВК "Юг": в Николаевской области сбили ракету

ВК "Юг": в Николаевской области сбили ракету
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В небе над Николаевской областью украинские военные сбили вражескую крылатую ракету.

Об этом говорится в сообщении﻿ Воздушного командования "Юг".

"Ночью, 17 мая, в небе над Николаевщиной, подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" сбил российскую крылатую ракету, выпущенную стратегическим бомбардировщиком, атаковавшим Украину с Каспийского направления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета летела в направлении западных регионов Украины.

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