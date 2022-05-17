ВК "Юг": в Николаевской области сбили ракету
В небе над Николаевской областью украинские военные сбили вражескую крылатую ракету.
Об этом говорится в сообщении Воздушного командования "Юг".
"Ночью, 17 мая, в небе над Николаевщиной, подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" сбил российскую крылатую ракету, выпущенную стратегическим бомбардировщиком, атаковавшим Украину с Каспийского направления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ракета летела в направлении западных регионов Украины.