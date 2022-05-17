Сумская ОВА: РФ выпустила пять ракет по Ахтырке

Около пяти часов утра 17 мая по Ахтырке был нанесен вражеский ракетный удар, есть по меньшей мере пятеро раненых. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений. Загорелись складские помещения. Ударной волной повредило входную дверь к подъезду двухэтажного дома, люди были заблокированы внутри" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали многие частные дома.

"Удары в общем пришлись по центральной части города и массиву "Дачный". В храме выбило окна. Пострадал и детский сад "Казка" , - написал Живицкий.