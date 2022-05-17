ОК "Юг": Россия вывела в Черное море 7 десантных и 4 ракетных корабля

Российская Федерация вывела в Черное море 7 десантных и 4 ракетных корабля.Об этом сообщает в Facebook спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Корабельная группировка врага из 4 ракетных кораблей и 7 десантных продолжает держать блокаду судоходства, угрожать ракетным ударом не менее 30 крылатых ракет, сохраняя вероятность высадки десанта" , - говорится в сообщении.

Огнем реактивной артиллерии ВСУ уничтожили состав горюче-смазочных материалов. Также уничтожены зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", танк Т-72 и другая бронированная техника врага.