ОП: сегодня Зеленский проведет переговоры с Макроном и Шольцем

Во вторник, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Новое время.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в эфире национального телемарафона.

"Сегодня у президента запланированы два важных разговора по инициативе именно наших партнеров. Это разговоры с канцлером Шольцем и с президентом Макроном. В течение дня эти разговоры состоятся" , — отметил он.

Сибига добавил, что в течение текущей недели Зеленский также будет вести переговоры, направленные на усиление обороноспособности Украины и ее экономическую поддержку, а также на усиление санкционного давления на РФ.