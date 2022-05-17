Советник мэра: в Мариуполе сохраняется режим тишины

В Мариуполе пока сохраняется режим тишины. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Радио Свобода.

По его словам, вчера российские силы еще пытались штурмовать "Азовсталь", но затем начались переговоры.

"Вчера утром еще были обстрелы и попытки штурмовать по земле. Но потом пошли переговоры. Насколько я понимаю, был объявлен режим тишины и пока он, насколько нам известно, не нарушается ни одной стороной" , – рассказал Петр Андрющенко.

В то же время он воздержался от комментариев по эвакуации из города защитников "Азовстали".

"Давайте наберемся терпения, со временем будут подробности. Еще не все завершилось" , – сказал Андрющенко.

Заместитель министра обороны Анна Маляр ночью 17 мая подтвердила начало эвакуации украинских военных из "Азовстали". В Генштабе ВСУ сообщили, что остающиеся на территории "Азовстали" меры по спасению защитников продолжаются.